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СМИ: Ковталюк покинул Ворсклу и ведет переговоры с другим клубом УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Николай Ковталюк ведет переговоры с Колосом

СМИ: Ковталюк покинул Ворсклу и ведет переговоры с другим клубом УПЛ

vorskla.com.ua

Новина українською

Опытный украинский форвард "Ворсклы" Николай Ковталюк, может в это зимнее межсезонье сменить клубную прописку и перейти в состав "Колоса".

По информации ТаТоТаке, ковалевский клуб находится на финальном этапе переговоров с игроком который, якобы, уже покинул полтавский клуб в статусе свободного агента

Напомним, что нападающий только летом вернулся в УПЛ из грузинской "Дилы" и в текущем сезоне сыграл за полтавский клуб 16 поединков во всех официальных турнирах, в которых забил два гола.

Также отметим, что за время своей карьеры Ковталюк успел поиграть и в Европе (словацкий "Михаловце"), а также в Азии ("Аньянг" из Южной Кореи и казахский "Акжаик").

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Ворскла (Полтава) Николай Ковталюк Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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