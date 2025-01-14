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Кривбасс возьмет на сборы в Испанию 14-летнего голкипера

Премьер-лига

А вот Якимец и Семотюк на сборы не едут

Кривбасс возьмет на сборы в Испанию 14-летнего голкипера

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" возьмет на сборы первой команды в Испанию 14-летнего голкипера команды U-16 Даниила Сычева.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Даниил в декабре дебютировал за сборную Украины U-15 на Турнире развития УЕФА в Португалии.

Всего же на сборы в Испанию Юрий Вернидуб возьмет 30 футболистов

В составе делегации будут отсутствовать Владимир Якимец, который продолжает восстанавливаться от травмы, а также Владислав Семотюк, который вернулся из "Руха" после полугодовой аренды.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Якимец Владислав Семотюк
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Источник:
Телеграм Кривбасу
Опубликовал: Михаил Черныш
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