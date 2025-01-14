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Кривбасс возьмет на сборы в Испанию 14-летнего голкипера
А вот Якимец и Семотюк на сборы не едут
fckryvbas.com
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Даниил в декабре дебютировал за сборную Украины U-15 на Турнире развития УЕФА в Португалии.
Всего же на сборы в Испанию Юрий Вернидуб возьмет 30 футболистов
В составе делегации будут отсутствовать Владимир Якимец, который продолжает восстанавливаться от травмы, а также Владислав Семотюк, который вернулся из "Руха" после полугодовой аренды.
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Источник:Телеграм Кривбасу
Опубликовал: Михаил Черныш
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