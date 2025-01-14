Хавбек Динамо тренируется с командой U-19 и ищет себе новый клуб

Полузащитник " Динамо " Владимир Шепелев пока что остается игроком киевского клуба.

Как сообщает "Динамомания", хавбек сейчас работает с командой U-19 на клубной базе и одновременно ищет себе новый клуб.

Ранее была информация, что тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

Отметим, что в этом сезоне Шепелев провел лишь 1 минуту в матче против "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.