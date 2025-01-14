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Хавбек Динамо тренируется с командой U-19 и ищет себе новый клуб
Тренерский штаб не рассчитывает на игрока
fcdynamo.com
Полузащитник "
Как сообщает "Динамомания", хавбек сейчас работает с командой U-19 на клубной базе и одновременно ищет себе новый клуб.
Ранее была информация, что тренерский штаб
Отметим, что в этом сезоне Шепелев провел лишь 1 минуту в матче против "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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