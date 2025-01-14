  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Динамо тренируется с командой U-19 и ищет себе новый клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Динамо тренируется с командой U-19 и ищет себе новый клуб

Премьер-лига
Обновлено

Тренерский штаб не рассчитывает на игрока

Хавбек Динамо тренируется с командой U-19 и ищет себе новый клуб

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев пока что остается игроком киевского клуба.

Как сообщает "Динамомания", хавбек сейчас работает с командой U-19 на клубной базе и одновременно ищет себе новый клуб.

Ранее была информация, что тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

Отметим, что в этом сезоне Шепелев провел лишь 1 минуту в матче против "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс возьмет на сборы в Испанию 14-летнего голкипера
yellow-arrow
Макаренко: Когда я был в Динамо, то выход в групповой раунд Лиги Европы считался для нас неудачей
yellow-arrow
СМИ: Ковталюк покинул Ворсклу и ведет переговоры с другим клубом УПЛ
Динамо (Киев) Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости