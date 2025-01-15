Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис встал на защиту Андриевского и пригрозил Бурбасу
Реакция президента Динамо на скандал с хавбеком
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Президент "
- Прежде всего, хочу сказать, что все, что было сказано о том, что Александр Андриевский обманул клуб "Динамо" (Киев), не соответствует действительности.
Андриевский сам позвонил мне и признался, что перед завершением первой части сезона-2024/2025 главный тренер "Динамо" сказал, что не рассчитывает на него. Поэтому он позвонил мне, чисто по-товарищески, а не как игрок к президенту клуба, чтобы посоветоваться, каким я вижу продолжение его карьеры.
– Какой совет вы ему дали?
- Я ответил ему, что если главный тренер действительно на него не рассчитывает, он вполне мог бы где-нибудь еще поиграть, поскольку находится в боевом футбольном возрасте. Также мне было известно, что по нему есть предложения из Польши и я сообщил, что готов отпустить его бесплатно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Предложение из Польши, судя по всему, не входило в планы игрока?
– Саша сказал, что знает об этом варианте, но по семейным обстоятельствам он не может его принять. Также он спросил, может ли получить статус свободного агента с чисто спортивной точки зрения - то есть разорвать контракт и не иметь друг к другу претензий, хотя у него еще оставалось полгода контракта.
Я ему ответил, что он столько сделал для команды, поэтому я распоряжаюсь генеральному директору, чтобы его отпустили свободным агентом. По поводу того, где именно он должен продолжить карьеру – то ли в ЛНЗ, то ли в "Полесье", то ли в "Шахтере" – мы даже не разговаривали. Единственное, что он четко сказал – для него в приоритете остаться в Украине по семейным обстоятельствам.
- То есть клуб и вы лично не имеете никаких претензий к Андриевскому?
– Именно так, и могу сказать ему только слова благодарности. Об этом свидетельствует даже тот факт, что наша пресс-служба поблагодарила футболиста за годы, отданные "Динамо", задолго до этого вброса когда-то хорошего журналиста, а сейчас просто создателя каких-то не соответствующих действительности фейков так называемого заказного инсайдера.
- Будете ли вы как-нибудь реагировать на эту ситуацию в правовом поле?
- Хочу предупредить на будущее: если подобные инсинуации будут продолжаться и дальше, ФК "Динамо" (Киев) обязательно будет обращаться в соответствующие судебные учреждения.
Популярное сейчас
- Впервые в истории. Украинец стал биатлонистом недели по версии IBU
- Брентфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025
- Операция завершена на мажорной ноте. ВСУ повторно поразили объект военного аэродрома в РФ. Видео
- Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО