Суркис встал на защиту Андриевского и пригрозил Бурбасу

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался по поводу ситуации вокруг ухода из команды полузащитника Александра Андриевского.

- Прежде всего, хочу сказать, что все, что было сказано о том, что Александр Андриевский обманул клуб "Динамо" (Киев), не соответствует действительности.

Андриевский сам позвонил мне и признался, что перед завершением первой части сезона-2024/2025 главный тренер "Динамо" сказал, что не рассчитывает на него. Поэтому он позвонил мне, чисто по-товарищески, а не как игрок к президенту клуба, чтобы посоветоваться, каким я вижу продолжение его карьеры.

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– Какой совет вы ему дали?

- Я ответил ему, что если главный тренер действительно на него не рассчитывает, он вполне мог бы где-нибудь еще поиграть, поскольку находится в боевом футбольном возрасте. Также мне было известно, что по нему есть предложения из Польши и я сообщил, что готов отпустить его бесплатно.

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- Предложение из Польши, судя по всему, не входило в планы игрока?

– Саша сказал, что знает об этом варианте, но по семейным обстоятельствам он не может его принять. Также он спросил, может ли получить статус свободного агента с чисто спортивной точки зрения - то есть разорвать контракт и не иметь друг к другу претензий, хотя у него еще оставалось полгода контракта.

Я ему ответил, что он столько сделал для команды, поэтому я распоряжаюсь генеральному директору, чтобы его отпустили свободным агентом. По поводу того, где именно он должен продолжить карьеру – то ли в ЛНЗ, то ли в "Полесье", то ли в "Шахтере" – мы даже не разговаривали. Единственное, что он четко сказал – для него в приоритете остаться в Украине по семейным обстоятельствам.

- То есть клуб и вы лично не имеете никаких претензий к Андриевскому?

– Именно так, и могу сказать ему только слова благодарности. Об этом свидетельствует даже тот факт, что наша пресс-служба поблагодарила футболиста за годы, отданные "Динамо", задолго до этого вброса когда-то хорошего журналиста, а сейчас просто создателя каких-то не соответствующих действительности фейков так называемого заказного инсайдера.

- Будете ли вы как-нибудь реагировать на эту ситуацию в правовом поле?

- Хочу предупредить на будущее: если подобные инсинуации будут продолжаться и дальше, ФК "Динамо" (Киев) обязательно будет обращаться в соответствующие судебные учреждения.