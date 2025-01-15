Стали известны три соперника Левого берега на турецком сборе

После первого этапа подготовки к весенней части сезона, который пройдет в Киевской области, второй "Левый берег" проведет за границей. Через две недели команда Виталия Первака отправится в Турцию, где запланирован более чем недельный тренировочный сбор. Как сообщил корреспонденту UA-Футбол главный тренер Виталий Первак, пока известны три спарринг-партнера.

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