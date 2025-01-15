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Стали известны три соперника Левого берега на турецком сборе
На Средиземноморье спаррингов запланировано больше
Фото: ФК Лівий Берег
После первого этапа подготовки к весенней части сезона, который пройдет в Киевской области, второй "Левый берег" проведет за границей. Через две недели команда Виталия Первака отправится в Турцию, где запланирован более чем недельный тренировочный сбор. Как сообщил корреспонденту UA-Футбол главный тренер Виталий Первак, пока известны три спарринг-партнера.
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– Первый контрольный матч на турецкой земле сыграем с болгарской "Фратрией" 1 февраля, – сказал он. – Во втором нашим соперником будет грузинский клуб "Самгурали", с ним встретимся 5-го числа. А на 9 февраля запланирован спарринг с представителем чемпионата Молдовы – "Петрокубом". Остальные соперники еще в процессе определения..
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