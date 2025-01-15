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Шахтер - ЦСКА София. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Шахтер - ЦСКА София. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" продолжает подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником дончан будет болгарский клуб "ЦСКА" София.
Спарринг запланирован на 12:00. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "горняков".
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В этот день подопечные Марино Пушича также проведут матч против "Лудогорца". Начало - в 16:00.
Напомним, в первом спарринге, который состоялся 9 января, "Шахтер" сыграл вничью с хорватским "Динамо" Загреб (2:2).
Товарищеский матч
15.01.2025
"Шахтер" 12:00 "ЦСКА" София
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"
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