Шахтер - ЦСКА София. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

"Шахтер" продолжает подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником дончан будет болгарский клуб "ЦСКА" София.

Спарринг запланирован на 12:00. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "горняков".

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В этот день подопечные Марино Пушича также проведут матч против "Лудогорца". Начало - в 16:00.

Напомним, в первом спарринге, который состоялся 9 января, "Шахтер" сыграл вничью с хорватским "Динамо" Загреб (2:2).

Товарищеский матч

15.01.2025

"Шахтер" 12:00 "ЦСКА" София

Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"