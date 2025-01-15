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Контрольный матч. Шахтер – ЦСКА София 1:0. Дебютную победу в 2025 году принес гол 18-летнего Цуканова

Премьер-лига
Обновлено

Первый из двух запланированных спаррингов "Шахтера"

Контрольный матч. Шахтер – ЦСКА София 1:0. Дебютную победу в 2025 году принес гол 18-летнего Цуканова

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" играет два контрольных матча на сборе в Турции против болгарских клубов. Первым соперником "горняков" стал софийский ЦСКА. "Шахтер" и ЦСКА (София) на официальном уровне встречались в матчах 1/64 финала Кубка УЕФА сезона-2001/02, тогда дальше прошли болгары (0:3, 2:1). Также команды играли два спарринга: летом 2018 поединок закончился вничью (0:0), а в июне 2019 благодаря голу Даниила Сикана сильнее были "горняки" (1:0).

В этом матче Марино Пушич предоставил возможность проявить себя ряду игроков, получающих мало игровой практики. К сожалению, в первом тайме футбол был максимально неинтересный. Обе команды возились в центре поля и редко доходили до заключительной трети. Голкиперы откровенно скучали без работы. Вспомнить можно разве что удар Степаненко метров с 25-ти, но в створ ворот опытный хавбек не попал. На перерыв соперники ушли с закономерным счетом 0:0. Если вы не видели первый тайм, то вы счастливые люди!

Сразу после перерыва Марино Пушич выпустил Назарину и Цуканова. К сожалению, характер игры во второй половине встречи не изменился. На 68-й минуте дождались опасного момента. Удар Шведа в прыжке парировал голкипер. А через шесть минут "горняки" открыли счет. После передачи Шведа из пределов штрафной хладнокровно переправил мяч в сетку Цуканов – 1:0. Выход Шведа существенно освежил игру "Шахтера" в атаке. Важно также то, что Фесюн сегодня не пропустил.

В итоге матч так и завершился победой "горняков". Уже в 16:00 "Шахтер" будет играть против "Лудогорца".

Контрольный матч

"Шахтер" - ЦСКА София 1:0

Голы: Цуканов (75)

"Шахтер" (стартовый состав): Фесюн, Дрозд (Швед, 66), Грамм, Фарина (Назарина, 46), Педро Энрике, Степаненко, Бондаренко, Глущенко (Цуканов, 46), Невертон, Сикан, Траоре

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
15.01.2025 в 14:44
Игра Шахтёра откровенно разочаровывает.Самое пожалуй главное непонятно какие задачи выполняют эти товарищеские матчи.То три тайма то две игры в один день то чудотворный состав команды,вероятность появления которого в официальной игре равно нулю. Такое впечатление,что Пушич решил разорить команду до основания.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
15.01.2025 в 14:44
Игра Шахтёра откровенно разочаровывает.Самое пожалуй главное непонятно какие задачи выполняют эти товарищеские матчи.То три тайма то две игры в один день то чудотворный состав команды,вероятность появления которого в официальной игре равно нулю. Такое впечатление,что Пушич решил разорить команду до основания.
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