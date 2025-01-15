Защитник Кривбасса прокомментировал свое возвращение после аренды в Ингульце

Защитник "Кривбасса" Владимир Виливальд прокомментировал возвращение в Кривой Рог после аренды в "Ингульце".

- Поздравляем! Как охарактеризуешь для себя период аренды в "Ингульце"?

- Неплохо провел последние полгода. Получил много игровой практики, за что благодарен тренерскому штабу "Ингульца". Конечно, рад, что вернулся. В "Кривбассе" меня очень тепло встретили. Это для меня родные стены. Очень приятно вернуться.

- Как поддерживал форму в зимнюю паузу?

- В первую неделю немного отдохнул от футбола, перезагрузился. Андрей Петрович Булычев предоставил нам программу для того, чтобы поддерживать форму, - я занимался в зале и на улице. Считаю, хорошо подготовил себя к зимним сборам, поэтому готовность на сто процентов.

- Позади первая тренировка в 2025 году. Насколько все же было непросто?

- Это было втягивающее занятие, все нормально. Главная работа - в Испании.

- Чего ожидаешь от испанских сборов?

- Будем работать, настраиваемся на плодотворную работу. Будем отдаваться на полную. Впереди - амбициозные цели и новые вызовы.

- Впереди - спарринги с европейскими командами. Какой встречи ожидаешь больше всего?

- Со всеми будет очень интересно встретиться. Не хотел бы кого-то выделять. Каждый оппонент заслуживает уважения, - сказал Виливальд.