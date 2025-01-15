Форвард Шахтера близок к переходу в клуб МЛС

Нападающий "Шахтера" Кевин Келси продолжит карьеру в "Портленд Тимберс", сообщает журналист Даниэль Нохра.

Согласно данным источника, американский клуб заплатит за трансфер футболиста чуть более 6 миллионов долларов. Это 3-я самая большая покупка в истории клуба.

Также на 20-летнего форварда претендовала "Парма", но предложение клуба Серии А не достигало той суммы, которая устроила бы "горняков".

Напомним, в начале января Келси вернулся в "Шахтер" из аренды "Цинциннати". На счету венесуэльца шесть голов в 25 матчах за клуб МЛС.

Ранее "Трабзонспор" улучшил предложение "Шахтеру" по трансферу Зубкова.