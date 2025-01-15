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Форвард Шахтера близок к переходу в клуб МЛС
Венесуэлец вернется в США
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Кевин Келси продолжит карьеру в "Портленд Тимберс", сообщает журналист Даниэль Нохра.
Согласно данным источника, американский клуб заплатит за трансфер футболиста чуть более 6 миллионов долларов. Это 3-я самая большая покупка в истории клуба.
Также на 20-летнего форварда претендовала "Парма", но предложение клуба Серии А не достигало той суммы, которая устроила бы "горняков".
Напомним, в начале января Келси вернулся в "Шахтер" из аренды "Цинциннати". На счету венесуэльца шесть голов в 25 матчах за клуб МЛС.
Ранее "Трабзонспор" улучшил предложение "Шахтеру" по трансферу Зубкова.
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