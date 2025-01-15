Кривбасс огласил список игроков, которые поедут на сборы в Испанию

"Кривбасс" определился со списком футболистов на зимние учебно-тренировочные сборы, которые команда проведет в Испании.

Юрий Вернидуб возьмет на данный подготовительный период 30 футболистов, сообщает клубная пресс-служба. Это 5 вратарей, 8 защитников, 13 полузащитников и 4 нападающих.

Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко ("Кривбасс" U-19), Даниил Сычев ("Кривбасс" U-16).

Защитники: Александр Романчук, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Владимир Виливальд, Иван Дибанго, Бакари Конате, Алексей Пличко ("Кривбасс" U-19).

Полузащитники: Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Егор Твердохлеб, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Хрвое Илич, Маттео Аморозо, Александр Каменский, Ярослав Шевченко, Максим Задерака, Жан По.

Нападающие: Даниэль Соса, Ноа Ндомбази, Олег Кожушко, Назар Попов ("Кривбасс" U-19).

В составе делегации "Кривбасса" будут отсутствовать защитник Владимир Якимец, который продолжает восстанавливаться от травмы, а также полузащитник Владислав Семотюк, который вернулся из "Руха" после полугодовой аренды.