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Кривбасс огласил список игроков, которые поедут на сборы в Испанию
Юрий Вернидуб возьмет на зимние сборы 30 футболистов
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" определился со списком футболистов на зимние учебно-тренировочные сборы, которые команда проведет в Испании.
Юрий Вернидуб возьмет на данный подготовительный период 30 футболистов, сообщает клубная пресс-служба. Это 5 вратарей, 8 защитников, 13 полузащитников и 4 нападающих.
Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко ("Кривбасс" U-19), Даниил Сычев ("Кривбасс" U-16).
Защитники: Александр Романчук, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Владимир Виливальд, Иван Дибанго, Бакари Конате, Алексей Пличко ("Кривбасс" U-19).
Полузащитники: Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Егор Твердохлеб, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Хрвое Илич, Маттео Аморозо, Александр Каменский, Ярослав Шевченко, Максим Задерака, Жан По.
Нападающие: Даниэль Соса, Ноа Ндомбази, Олег Кожушко, Назар Попов ("Кривбасс" U-19).
В составе делегации "Кривбасса" будут отсутствовать защитник Владимир Якимец, который продолжает восстанавливаться от травмы, а также полузащитник Владислав Семотюк, который вернулся из "Руха" после полугодовой аренды.
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