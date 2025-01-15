Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Шахтер - Лудогорец. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" проведет товарищеский матч против болгарского "Лудогорца". Спарринг запланирован на 16:00 по киевскому времени.
Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале донецкого клуба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что это будет второй спарринг "горняков" за один игровой день на зимних сборах в Турции. В этот день подопечные Марино Пушича также встречаются с "ЦСКА" София (в 12:00).
Товарищеский матч
15.01.2025
"Шахтер" 16:00 "Лудогорец"
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цыганык: Мудрик не желает нести ответственность. Мы не увидим его в течение большого промежутка времени
- Суркис встал на защиту Андриевского и пригрозил Бурбасу
- Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ
- Скандал в Карпатах. Пять игроков первой команды переведены в молодежку
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000