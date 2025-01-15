  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Шахтер - Лудогорец. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" проведет товарищеский матч против болгарского "Лудогорца". Спарринг запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале донецкого клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что это будет второй спарринг "горняков" за один игровой день на зимних сборах в Турции. В этот день подопечные Марино Пушича также встречаются с "ЦСКА" София (в 12:00).

Товарищеский матч
15.01.2025
"Шахтер" 16:00 "Лудогорец"
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

По теме
yellow-arrow
"Соскучились по футболу". Нападающий Кривбасса прокомментировал выход команды из отпуска
yellow-arrow
Первый матч дня. Шахтер объявил состав на спарринг против софийского ЦСКА
yellow-arrow
Первый из двух. Шахтер - ЦСКА 1948. Текстовая трансляция контрольного матча
Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости