Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

"Шахтер" проведет товарищеский матч против болгарского "Лудогорца". Спарринг запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале донецкого клуба.

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Отметим, что это будет второй спарринг "горняков" за один игровой день на зимних сборах в Турции. В этот день подопечные Марино Пушича также встречаются с "ЦСКА" София (в 12:00).

Товарищеский матч

15.01.2025

"Шахтер" 16:00 "Лудогорец"

Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"