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Хавбек Карпат официально покинул клуб - ранее его сватали в Рух

Премьер-лига

Артур Рябов стал свободным агентом

Хавбек Карпат официально покинул клуб - ранее его сватали в Рух

Фото: ФК Карпати Львів

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"Карпаты" и центральный полузащитник Артур Рябов достигли соглашения о прекращении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний Рябов выступал за "львов" с лета 2022-го и прошел путь с командой из Первой лиги в УПЛ. За это время футболист сыграл 50 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне хавбек выходил на поле четыре раза.

Ранее сообщалось, что Рябов продолжит карьеру в "Рухе".

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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