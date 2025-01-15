Хавбек Карпат официально покинул клуб - ранее его сватали в Рух

"Карпаты" и центральный полузащитник Артур Рябов достигли соглашения о прекращении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний Рябов выступал за "львов" с лета 2022-го и прошел путь с командой из Первой лиги в УПЛ. За это время футболист сыграл 50 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне хавбек выходил на поле четыре раза.

Ранее сообщалось, что Рябов продолжит карьеру в "Рухе".