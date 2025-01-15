"Соскучились по футболу". Нападающий Кривбасса прокомментировал выход команды из отпуска

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о выходе команды из отпуска.

- Олег, поздравляем! Команда вернулась после зимней паузы. Как поддерживал форму в этот период?

- Очень рады вернуться к тренировкам, рад увидеть партнеров по команде, одним словом, всех. Всей команде в паузу была расписана программа тренировок. Я выполнял те упражнения, которые нам давали тренеры.

Читайте также Кривбасс огласил список игроков, которые поедут на сборы в Испанию

- Насколько непросто на первых тренировках после паузы?

- Вообще не тяжело. Сейчас мы только втягиваемся, бегаем, делаем упражнения на сердце. Основная работа будет уже в Испании.

- Какие ожидания от испанского подготовительного периода?

- Хорошие ожидания, ведь мы очень соскучились по футболу. Хочется поскорее отправиться на сборы, поработать с мячом и сыграть интересные спарринги. Поэтому только положительные эмоции и ожидания, - цитирует Кожушко клубная пресс-служба.