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"Соскучились по футболу". Нападающий Кривбасса прокомментировал выход команды из отпуска

Премьер-лига

Олег Кожушко - о старте учебно-тренировочных сборов

"Соскучились по футболу". Нападающий Кривбасса прокомментировал выход команды из отпуска

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о выходе команды из отпуска.

- Олег, поздравляем! Команда вернулась после зимней паузы. Как поддерживал форму в этот период?

- Очень рады вернуться к тренировкам, рад увидеть партнеров по команде, одним словом, всех. Всей команде в паузу была расписана программа тренировок. Я выполнял те упражнения, которые нам давали тренеры.

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- Насколько непросто на первых тренировках после паузы?

- Вообще не тяжело. Сейчас мы только втягиваемся, бегаем, делаем упражнения на сердце. Основная работа будет уже в Испании.

- Какие ожидания от испанского подготовительного периода?

- Хорошие ожидания, ведь мы очень соскучились по футболу. Хочется поскорее отправиться на сборы, поработать с мячом и сыграть интересные спарринги. Поэтому только положительные эмоции и ожидания, - цитирует Кожушко клубная пресс-служба.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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