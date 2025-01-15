Первый матч дня. Шахтер объявил состав на спарринг против софийского ЦСКА

"Шахтер" проведет товарищеский матч против болгарского клуба "ЦСКА" София на учебно-тренировочных сборах. Это будет первый поединок игрового дня, поскольку у "горняков" на сегодня запланирован еще один спарринг - против "Лудогорца".

Уже стал известен стартовый состав "горняков" на игру против "ЦСКА" София.

"Шахтер": Фесюн, Траоре, Степаненко, Педро Энрике, Сикан, Грам, Глущенко, Бондаренко, Дрозд, Невертон, Фарина,

Запасные: Баглай, Кравец, Швед, Цуканов, Назарина.

Старт поединка - в 12:00. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.