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Первый матч дня. Шахтер объявил состав на спарринг против софийского ЦСКА
Старт игры - в 12:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" проведет товарищеский матч против болгарского клуба "ЦСКА" София на учебно-тренировочных сборах. Это будет первый поединок игрового дня, поскольку у "горняков" на сегодня запланирован еще один спарринг - против "Лудогорца".
Уже стал известен стартовый состав "горняков" на игру против "ЦСКА" София.
"Шахтер": Фесюн, Траоре, Степаненко, Педро Энрике, Сикан, Грам, Глущенко, Бондаренко, Дрозд, Невертон, Фарина,
Запасные: Баглай, Кравец, Швед, Цуканов, Назарина.
Старт поединка - в 12:00. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
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