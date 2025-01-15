  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первый матч дня. Шахтер объявил состав на спарринг против софийского ЦСКА
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч дня. Шахтер объявил состав на спарринг против софийского ЦСКА

Премьер-лига

Старт игры - в 12:00

Первый матч дня. Шахтер объявил состав на спарринг против софийского ЦСКА

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" проведет товарищеский матч против болгарского клуба "ЦСКА" София на учебно-тренировочных сборах. Это будет первый поединок игрового дня, поскольку у "горняков" на сегодня запланирован еще один спарринг - против "Лудогорца".

Уже стал известен стартовый состав "горняков" на игру против "ЦСКА" София.

"Шахтер": Фесюн, Траоре, Степаненко, Педро Энрике, Сикан, Грам, Глущенко, Бондаренко, Дрозд, Невертон, Фарина,

Запасные: Баглай, Кравец, Швед, Цуканов, Назарина.

Старт поединка - в 12:00. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

По теме
yellow-arrow
"Соскучились по футболу". Нападающий Кривбасса прокомментировал выход команды из отпуска
yellow-arrow
Первый из двух. Шахтер - ЦСКА 1948. Текстовая трансляция контрольного матча
yellow-arrow
Хавбек Карпат официально покинул клуб - ранее его сватали в Рух
ЦСКА (София) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости