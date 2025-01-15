Медосмотр и первая тренировка. Левый Берег вышел из отпуска

Еще один представитель УПЛ вышел из отпуска. "Левый Берег" начал подготовку ко второй части сезона.

Команда прошла плановый медосмотр футболистов, а также провела первую тренировку в 2025 году. В течение двух недель "аисты" будут тренироваться на домашней базе, после чего продолжат сборы в Турции.

Ранее главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак в комментарии UA-Футбол назвал имена трех соперников, с которыми команды сыграет на зимних сборах.