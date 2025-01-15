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Уже придумал название. Пихаленок рассказал, какой бизнес он хотел бы открыть

Премьер-лига

Полузащитник "Динамо" мечтает открыть свой барбершоп

Уже придумал название. Пихаленок рассказал, какой бизнес он хотел бы открыть

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, какой бизнес он бы хотел открыть.

"Мечтаю открыть свой барбершоп. Я уже даже название придумал - Football Barbers (FB). И там футболки внутри будут висеть.

Не знаю, будет ли это когда-то. Пока все в голове. Для этого надо время, чтобы тем заниматься", - сказал Пихаленок в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".

В текущем сезоне Пихаленок провел 16 матчей за "Динамо", в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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