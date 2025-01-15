Уже придумал название. Пихаленок рассказал, какой бизнес он хотел бы открыть

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, какой бизнес он бы хотел открыть.

"Мечтаю открыть свой барбершоп. Я уже даже название придумал - Football Barbers (FB). И там футболки внутри будут висеть.

Не знаю, будет ли это когда-то. Пока все в голове. Для этого надо время, чтобы тем заниматься", - сказал Пихаленок в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".