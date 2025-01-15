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Шахтер продает своего игрока в зарубежный клуб: известна сумма трансфера
Нападающий покинет донецкий клуб
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Кевин Келси близок к переходу в "Портленд Тимберс". Эту информацию подтверждает ТаТоТаке со ссылкой на источники, приближенные к донецкому клубу.
Фиксированная сумма трансфера 20-летнего форварда - 6 миллионов долларов. Кроме того, предусмотрены дополнительные бонусы для клуба.
Также отмечается, что предыдущая сделка по Келси с клубом МЛС - аренда в "Цинциннати", принесла "Шахтеру" 800 тысяч долларов. В составе американского клуба венесуэлец забил шесть голов в 25 матчах.
Напомним, "Шахтер" приобрел Келси в январе 2023 года у уругвайского "Бостон Ривер" за 1 миллион евро.
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