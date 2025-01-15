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Ингулец изменил планы подготовки на втором этапе сборов

Премьер-лига

На просмотре в клубе находятся шесть игроков

Ингулец изменил планы подготовки на втором этапе сборов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В расположении "Ингульца" на домашних сборах находятся шесть потенциальных новичков, сообщает Sport.ua.

Это Егор Князев и Антон Демченко из "Шахтера" (U-19), Александр Жовтенко из "Мариуполя", Назар Гаврилюк из "Полесья-2", Виталий Фарасеенко из "Буковины", Александр Дихтярук из "Кременя".

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Также по данным источника, подопечные Василия Кобина 18 января проведут спарринг с "Колосом", а 31-го – с "Металлистом 1925".

Второй этап подготовки к сезону "Ингулец", скорее всего, проведет не на базе "Руха" в Винниках, а на Закарпатье. Предполагается, что одним из спарринг-партнеров станет молодежный состав "Карпат".

В 18 туре УПЛ 22 февраля "Ингулец" будет принимать "Полесье".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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