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Контрольный матч. Шахтер – Лудогорец 4:0. Горняки разгромили команду Йовичевича

Премьер-лига
Обновлено

Матч против чемпионов Болгарии

Контрольный матч. Шахтер – Лудогорец 4:0. Горняки разгромили команду Йовичевича

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором матче среды донецкий "Шахтер" играл против болгарского "Лудогорца". Напомним, что главным тренером "Лудогорца" с конца сентября 2024 года является хорватский специалист Игорь Йовичевич. Он хорошо знаком болельщикам "Шахтера", ведь в сезоне-2022/23 возглавлял донецкую команду и привел ее к титулу чемпиона Украины.

В зимнее межсезонье чемпион Болгарии уже успел провести два товарищеских матча: сыграл вничью с румынским "Ботошане" (1:1) и победил швейцарский "Янг Бойз" (1:0). "Шахтер" на сборе сыграл вничью с загребским "Динамо", а также сегодня минимально резервным составом победил софийское ЦСКА.

Уже на 16-й минуте украинцы открыли счет. Кевин выиграл борьбу на ближней стойке после подачи Судакова с углового и сбросил мяч на Марлона, который с нескольких метров переправил его в сетку – 1:0. Достаточно быстро подопечные Пушича увеличили свое преимущество. После шикарной комбинации Кевин с близкого расстояния расстрелял ворота – 2:0. В конце тайма после подачи с углового пробивал головой Алмейда, но блестяще в этом эпизоде ​​сыграл Дмитрий Ризнык. Это был хороший тайм для украинцев, в котором они во всех компонентах превосходили соперника.

На 61-й минуте после шикарной передачи Недялкова с выгодной позиции мимо ворот пробил Крус. Постепенно начали играть более активно болгары, но вернуть интригу в игру им не удавалось. Через несколько минут все вопросы о победителе были сняты. После прострела Кевина в пустые ворота отправил мяч Эгиналду – 3:0. За счет индивидуальных действий бразильские легионеры "Шахтера" сегодня не оставляли шансов сопернику. Точку в матче на 88-й минуте поставил Педриньо - 4:0. Бенефис бразильцев!

В итоге, вторая за день победа украинской команды.

Контрольный матч

"Шахтер" - "Лудогорец" 4:0

Голы: Марлон (16), Кевин (27), Эгиналду (64), Педриньо (84)

"Шахтер": Ризнык — Азаров, Матвиенко, Бондар, Тобиас — Марлон — Кевин, Судаков, Крыськив, Педриньо — Эгиналдо

"Лудогорец" (стартовый состав): Бонманн, Вердон, Алмейда, Недялков, Куртулус, Петровский, Нареси, Чочев, Крус, Видаль, Маркус

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Комментарии
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fanatSD (донецк)
15.01.2025 в 17:53
главное поменьше выпускать играть бондаренко
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
15.01.2025 в 17:53
главное поменьше выпускать играть бондаренко
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1
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