Вратарь Динамо: Через спарринги готовимся к матчам в Лиге Европы

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о подготовке на тренировочном сборе, который команда проводит в Турции.

- На сегодняшней тренировке над чем работали?

- Обычная тренировка перед игрой - отрабатывали стандартные положения, удары головой. Все как всегда.

- По себе насколько чувствуешь готовность к возобновлению сезона?

- В общем отдыхали мы недолго, поэтому на данный момент, думаю, процентов на 70-80. Еще завтра надо сыграть спарринг, и дальше будем готовиться.

- Команда сыграла три матча на сборах, все с разными результатами. Завтра будет сыграно два спарринга. Чего ожидать от них?

- Матчи, которые мы играли, проводили их под нагрузками. На результаты обращать внимания не надо, поскольку из-за них мы в первую очередь должны подготовиться к поединкам в Лиге Европы. Думаю, в завтрашних матчах также будем нарабатывать то, что будем показывать в ближайшем поединке с "Галатасараем".

- Впервые "Динамо" будет проводить официальные матчи настолько рано, уже в конце января. Насколько психологически готовились к этому?

- На самом деле, просто имели немного меньше отдыха. Все ребята отдохнули, набрались сил, и с новыми мыслями готовимся к предстоящим матчам.

- Осень была напряженной, в том числе и было много переездов. Сейчас проблем с логистикой не возникнет, чтобы добраться на ближайшие матчи Лиги Европы. В этом плане будет легче?

- Конечно, проще. Если мы ехали из Украины, то мы добирались сначала в Польшу наземным транспортом, потом летели в Гамбург - то есть, целый день проводили в дороге. Сейчас же десять минут езды до аэропорта и несколько часов самолетом - и мы уже будем на месте. Так что должно быть все спокойно.

- На спаррингах присутствовали представители "Галатасарая". Чего ожидать от будущего соперника, учитывая, что в Турции выступают футболисты с громкими именами? Насколько в целом тяжело играть с турецкими командами?

- В Турции в целом всегда непросто играть, с их фанатами. У "Галатасарая" хорошая команда с топ-игроками, но будущего соперника мы пока не разбирали - у нас еще есть неделя до игры, будем готовиться, - приводит слова Нещерета официальный сайт клуба.