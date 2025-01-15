Цуканов принес победу. Шахтер - ЦСКА София 1:0. Видео гола и обзор матча

"Шахтер" провел товарищеский матч против софийского "ЦСКА" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Подопечные Марино Пушича минимально одолели своего соперника со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил 18-летний хавбек Виктор Цуканов.

Сегодня "Шахтера" ждет еще один контрольный поединок - с чемпионом Болгарии "Лудогорцем". Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч

15.01.2025

"Шахтер" - "ЦСКА" София 1:0

Гол: Цуканов, 75.