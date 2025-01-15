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Клуб УПЛ отправил своего легионера в аренду грузинскому клубу
Уехал получать игровое время
Фото: ФК Колос
Нападающий "Колоса" Гитис Паулаускас продолжит карьеру в Грузии.
25-летний литовский футболист перешел на правах аренды в "Динамо" Батуми. Об этом сообщает журналист Мантас Красникас. Источник не раскрывает срок соглашения.
Паулаускас присоединился к "Колосу" из "Эгнатии" в январе 2024 года за 200 тысяч евро. В текущем сезоне форвард отыграл 12 матчей, проведя в общей сложности на поле 382 минуты. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
На его счету также 2 гола в 21 поединке за сборную Литвы.
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