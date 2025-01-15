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Второй спарринг за день. Известен стартовый состав Шахтера на игру с чемпионом Болгарии

Премьер-лига

Поединок начнется в 16:00

Второй спарринг за день. Известен стартовый состав Шахтера на игру с чемпионом Болгарии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" проведет товарищеский матч против чемпиона Болгарии - "Лудогорца". Наставник "горняков" Марино Пушич озвучил стартовый состав команды на игру.

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Азаров, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо,

Запасные: Баглай, Твардовский, Дрозд, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина.

Поединок начнется в 16:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

Напомним, в первом спарринге дня "Шахтер" минимально обыграл другой болгарский клуб - софийский "ЦСКА" (1:0).

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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