Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй спарринг за день. Известен стартовый состав Шахтера на игру с чемпионом Болгарии
Поединок начнется в 16:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" проведет товарищеский матч против чемпиона Болгарии - "Лудогорца". Наставник "горняков" Марино Пушич озвучил стартовый состав команды на игру.
"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Азаров, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо,
Запасные: Баглай, Твардовский, Дрозд, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина.
Поединок начнется в 16:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
Напомним, в первом спарринге дня "Шахтер" минимально обыграл другой болгарский клуб - софийский "ЦСКА" (1:0).
Популярное сейчас
- Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?
- Клопп: Очень рад, что не работаю в Ливерпуле
- Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченка, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
- Знал все заранее. Олег Федорчук рассказал о провальном трансфере Динамо
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО