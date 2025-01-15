Акценты. Гнилые местечки УПЛ: пять лет спустя

Если быть точным, то с тех пор прошло около четырех с половиной лет. Но весьма вряд ли что-то кардинально изменится за ближайшие полгода в картине маслом, что была написана “многообещающим” пополнением УПЛ за прошедший период. Увы, как это ни грустно, но приходится признать: автор тогда, похоже, смотрел в воду.

Давайте напомню, о чем шла речь летом 2020 года.

“Небывалая интрига в турнире Первой лиги парадоксально вызвана не столько силой, сколько слабостью участников гонки за место под солнцем УПЛ… А что приобретет УПЛ в лице таких "ингульцов", "рухов", "минаев"? Гнилые местечки… На самом деле, этот термин из истории Англии имеет совершенно иной смысл. Но уж больно сочно иллюстрирует качество нынешнего пополнения для нашей "вышки". Нынче их прибудет аж втроем. А нам этого еще и мало – даешь шишнадцать и никаких гвоздей! Следует помнить, однако, что чем больше будет в турнире подобных "мастеров", тем быстрее и ниже опустится его планка”.

Автор этих строк подвергся нещадной критике в комментариях. Его называли снобом, эстетом, унылым гурманом, аристократом в страусиных туфлях, маразматиком, манипулятором, охамевшим щелкопером и даже… фашистом. Но он как-то умудрился выжить и даже отследить историю сего блестящего пополнения в нашей “вышке”.

Знакомый арбитр УПЛ тогда также не разделял мой скепсис. Его ключевыми аргументами были солидная хозяйственность в Петрово и подводившийся фундамент академии в “Рухе”. Вот к нему уже стоило прислушаться - человек видел это своими глазами, а он из тех, кто стремится к объективности. Но время нас рассудило.

Давайте сразу договоримся. Если кто-то еще до сих пор не уяснил: автор блога - что называется, футбольный обыватель. Или околофутбольный, кому так больше нравится. Не эксперт, не журналист, не знаток с соседнего дивана. Просто любитель игры со стажем и ярко выраженным личным мнением. Кое-кому из вас это интересно.

А обывателю все равно - почему. Для него суть важно - что, кто, где и когда. Он констатирует очевидные факты, сопоставляет их, и делает свои нехитрые выводы. Акцентируя на том, что, на его взгляд, заслуживает внимания.

Итак, поехали! Минай, Винники (переехавшие во Львов) и Петрово. В чьих жилах, как утверждали мои многочисленные оппоненты, тоже был огонь. Где они сейчас? Первый на грани исчезновения. Второй фактически лопнул, как мыльный пузырь - смешно сегодня говорить о нем, как о клубе УПЛ. Третий отчаянно пытается выжить в ней.

Где они были в эти пять лет?

“Минай” боролся за выживание. Правда, однажды ему удалось войти в десятку лучших, но до этого он уже дважды должен был покинуть лигу, и оставался в ней лишь за счет чужих несчастий. Нынче, судя по новостям, о нем вот-вот станут говорить в прошедшем времени. По крайней мере, в УПЛ.

“Ингулец” перманентно пас задних немного выше, балансируя над пропастью, в которую в итоге и сорвался. Правда, тут же с триумфом вернулся, но и это стало лишним подтверждением слабости Первой лиги. Сегодня он замыкает таблицу.

Планка “Руха” была приподнята еще немного выше: лучшим достижением в первые три года стал выход в десятку. Но игра команды при этом явно оставляла желать лучшего. Помнится, даже изобрел для нее термин: “львівська нерухомість”. Правда, приход в команду Пономарёва и его ставка на молодежь стали для меня откровением.

Ответственно заявляю, что прошлогодний “Рух” стал для меня самой интересной командой УПЛ за ту же последнюю пятилетку. Обещали вырасти в ярких футбольных личностей Квасница, Сыч, Федор… Да вся команда смотрелась как-то неожиданно весело и свежо, заставив болеть за себя. Итоговое 6-е место скорее разочаровало.

И все это выглядело сущим парадоксом на фоне опереточного имиджа клубного руководства. Но вот, все встало на свои места. Кроме президента - он на нем и оставался. Усиленно раздуваемый мыльный пузырь предсказуемо лопнул. УПЛ потеряла перспективнейший, возможно даже для нас в Европе, коллектив.

Остальное мне лично неинтересно. Насколько сильно это поможет “Карпатам”, и поможет ли вообще - история львовского футбола пестрит примерами упущенных возможностей и разочарований. Будет ли работать далее с той же эффективностью кадровый конвейер академии “Руха”, и кто именно извлечет из этого пользу…

Да простят меня львовяне, но из головы не выходит давняя ассоциация. Как-то очередное руководство “Карпат” настолько озаботилось рекламой, что на форме игроков от нее буквально живого места не осталось. Навсегда врезалось в память имя города, размещенное аккурат на ягодицах. И уже неважно, что это была за фирма.

Думаю, аналогия понятна. Эх… “Я думала, що то шкварчало ваше серце, а то шкварчала ваша папироска!” И теперь, в самом лучшем случае, мы рискуем увидеть реинкарнацию “донецкого дерби” по-львовски. А как дышали, как дышали…

Самое обидное, что люди пытались играть в футбол. И “Минай” Любеновича (о “Рухе” было сказано выше), и “Ингулец” Кобина - да не спешу я его хоронить, но, по большому счету, не цифры в таблице тут главное . Главное - фактический статус команды для количества. Лишь бы шестнадцать, а не двенадцать!

Мавры сделали свое дело, мавры могут уходить. Гнилая сущность местечкового футбола прорвалась наружу. Иных уж нет, а тех “долечат”. Адептам секты свидетелей шестнадцати команд посвящается.

Для сравнения и дабы избавить вас от искушения проводить параллели с другими клубами. С момента появления в УПЛ данной троицы, наша “вышка” лишилась по разным причинам еще пяти команд. Почему же они у автора не отнесены к числу пресловутых “местечек”?

ФК “Львов” во многом таки-подходит под это определение. Что ж, пусть это будет исключением, подтверждающим правило.

“Мариуполь” и “Десну” вырвала из компании сильнейших пришедшая в их город война. “Олимпик” снялся после того как сдали нервы у президента, и клуб фактически остался без него. “Днепр-1” вообще заслуживает отдельного разговора - команда боролась за чемпионство. Но что их всех объединяет?

Все представляли страну в Европе. А это уже по определению не местечковый уровень.

Кого еще отнес бы к нему сегодня? Как ни парадоксально, но это столичный тандем внизу таблицы. Без этих двух команд УПЛ точно ничего не потеряет. Что вы говорите, а “Черноморец”? Как ни печально, но мне нечем вам возразить.

Шо мы имеем на смену снизу, если не для количества? Кроме “Металлиста 1925” сейчас на перспективу не вижу никого. Да и тот - исключительно после прихода ван Леувена. Но ведь для нас главное - количество? Нам же стыдно иметь в “вышке” меньше команд? Без комментариев.

И последнее. Не спешите обвинять автора в агрофобии. Во-первых, перечитайте сказанное обо “Львове”, “Оболони” и “Левом Береге”. А во-вторых, между прочим, о “Колосе” здесь не было сказано ни слова. Поэтому для особо одаренных - нет, местечковость определяется не пропиской. Несоответствием городскому уровню.

Фото – Аліна Єрофеєва, UA-Футбол