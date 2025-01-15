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Шуховцев: Аргентинцы в Металлисте зарабатывали огромные деньги

Премьер-лига
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Хотя и украинцев в Металлисте в те времена не обижали

Шуховцев: Аргентинцы в Металлисте зарабатывали огромные деньги

Новина українською

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев вспомнил время, проведенное в харьковском "Металлисте" (2012–14), а также рассказал о тогдашних зарплатах в клубе.

– Зарплаты в "Металлисте" были высокими?

– Аргентинцы зарабатывали огромные деньги. Но и для нас условия были очень хорошие. Я, Березовчук, Шелаев, Красноперов – любой из нас мог выйти на поле. Аргентинцы понимали, что если что-нибудь пойдет не так, их сразу заменят.

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– Когда "Металлист" в мае 2013 года приобрел Сергей Курченко, зарплаты подняли?

– Подняли только премиальные, но все это было недолго. В 2014 году клуб начал разваливаться.

– Где у вас была самая высокая зарплата?

– В "Металлисте". Когда в украинский футбол пришли большие деньги, я уже заканчивал играть. В "Заре" я, Езерский, Каменюка, Полянский получали средние зарплаты. Восемь-десять клубов в Украине платили в среднем 1–2 тысячи долларов в месяц, максимум 4–5. Это были копейки по сравнению с ведущими клубами. Премиальные очки, отобранные у лидеров, были двойными или тройными. Но попробуй еще отбери баллы у "Шахтера" и "Динамо" тех лет.

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Игорь Шуховцев Металлист (Харьков)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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