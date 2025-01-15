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Шуховцев: Ребруха был неприятным на поле, а Шевченко - фартовым

Премьер-лига
Обновлено

Известный в прошлом голкипер рассказал, против кого было сложнее играть

Шуховцев: Ребруха был неприятным на поле, а Шевченко - фартовым

фото із архіва

Новина українською

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев ответил на вопрос, против кого было сложнее играть – Андрея Шевченко или Сергея Реброва.

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— Кто был сложнее для вратаря: Шевченко или Ребров?

— Ребруха неприятным был. Сергей Станиславович мог с дальней дистанции исподтишка ударить в "девять". Все делал за счет индивидуальных качеств. А Шевченко был фартовим. Он просто оказывался там, где надо. Ему и не нужно было сильно бить по мячу. В этом и была сложность. Знал Андрей Николаевич, где спрятаться, где открыться. Золотой мяч у него не зря.

Ваня Гецко (113 игр в высшей украинской лиге, 5 игр за сборную – прим.) например, был "машиной", сносил всех. А Андрей Николаевич был интеллектуальным: мог отпрянуть от защитника и в уголке ножку подставить.

Не нравился мне Селя (Евгений Селезнев), как вратарю, конечно. Такое неприятное. Он мог бежать, падать, бить. Ноги вставлял, до последнего бился.

Вася Сачко (68 голов + 23 ассиста в УПЛ, – прим.) вечно то голову, то ногу свою корявую подставит, и мяч куда-то залетит.

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Андрей Шевченко Евгений Селезнев Игорь Шуховцев Сергей Ребров Василий Сачко Иван Гецко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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