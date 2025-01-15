Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шуховцев: Ребруха был неприятным на поле, а Шевченко - фартовым
Известный в прошлом голкипер рассказал, против кого было сложнее играть
фото із архіва
Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев ответил на вопрос, против кого было сложнее играть – Андрея Шевченко или Сергея Реброва.
— Кто был сложнее для вратаря: Шевченко или Ребров?
— Ребруха неприятным был. Сергей Станиславович мог с дальней дистанции исподтишка ударить в "девять". Все делал за счет индивидуальных качеств. А Шевченко был фартовим. Он просто оказывался там, где надо. Ему и не нужно было сильно бить по мячу. В этом и была сложность. Знал Андрей Николаевич, где спрятаться, где открыться. Золотой мяч у него не зря.
Ваня Гецко (113 игр в высшей украинской лиге, 5 игр за сборную – прим.) например, был "машиной", сносил всех. А Андрей Николаевич был интеллектуальным: мог отпрянуть от защитника и в уголке ножку подставить.
Не нравился мне Селя (Евгений Селезнев), как вратарю, конечно. Такое неприятное. Он мог бежать, падать, бить. Ноги вставлял, до последнего бился.
Вася Сачко (68 голов + 23 ассиста в УПЛ, – прим.) вечно то голову, то ногу свою корявую подставит, и мяч куда-то залетит.
Популярное сейчас
- Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Шахтер продает своего игрока в зарубежный клуб: известна сумма трансфера
- Тренер дебютанта УПЛ: Обратились с просьбой перенести стартовый матч, а они согласились перенести лишь на день. Жестокий мир Премьер-лиги
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО