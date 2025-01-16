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Кривбасс ищет усиление на три позиции и может продать двух игроков
Трансферные новости из стана Кривбасса
Фото: ФК Кривбас
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Как сообщает ТаТоТаке, тренерский состав криворожцев поставил задачу скаутам отыскать игроков на позиции левоногий центрбека, вингера и форварда. Ожидается, что ставка здесь будет сделана на зарубежный рынок.
Вполне возможен трансфер на выход Джихада Бизиманы – у хавбека через полгода истекает контракт с клубом. По данным источника, игроком сборной Руанды интересуются в Казахстане и Китае.
Также определенный интерес наблюдается и к Александру Драмбаеву, но его будущее будет зависеть от конкретных предложений, укрепления позиции центрбека и формы других центральных защитников – Виливальда и Конате.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.
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