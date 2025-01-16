Кривбасс ищет усиление на три позиции и может продать двух игроков

" Кривбасс " в зимнее трансферное окно ведет поиски новичков на три позиции.

Как сообщает ТаТоТаке, тренерский состав криворожцев поставил задачу скаутам отыскать игроков на позиции левоногий центрбека, вингера и форварда. Ожидается, что ставка здесь будет сделана на зарубежный рынок.

Вполне возможен трансфер на выход Джихада Бизиманы – у хавбека через полгода истекает контракт с клубом. По данным источника, игроком сборной Руанды интересуются в Казахстане и Китае.

Также определенный интерес наблюдается и к Александру Драмбаеву, но его будущее будет зависеть от конкретных предложений, укрепления позиции центрбека и формы других центральных защитников – Виливальда и Конате.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.