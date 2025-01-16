  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс ищет усиление на три позиции и может продать двух игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс ищет усиление на три позиции и может продать двух игроков

Премьер-лига

Трансферные новости из стана Кривбасса

Кривбасс ищет усиление на три позиции и может продать двух игроков

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" в зимнее трансферное окно ведет поиски новичков на три позиции.

Как сообщает ТаТоТаке, тренерский состав криворожцев поставил задачу скаутам отыскать игроков на позиции левоногий центрбека, вингера и форварда. Ожидается, что ставка здесь будет сделана на зарубежный рынок.

Вполне возможен трансфер на выход Джихада Бизиманы – у хавбека через полгода истекает контракт с клубом. По данным источника, игроком сборной Руанды интересуются в Казахстане и Китае.

Также определенный интерес наблюдается и к Александру Драмбаеву, но его будущее будет зависеть от конкретных предложений, укрепления позиции центрбека и формы других центральных защитников – Виливальда и Конате.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

По теме
yellow-arrow
Габовда: Сейчас у Вереса уже может состояться очень мощное подписание
yellow-arrow
"Надеюсь, он докажет", - Пихаленок высказался о допинг-скандале Мудрика
yellow-arrow
Пушич - о двух спаррингах: Все игроки заслуживают комплиментов
Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев Джихад Бизимана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости