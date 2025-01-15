15 раз. Известно, кто из игроков УПЛ чаще всего в сезоне попадал в офсайд

Стало известно, какой игрок клубов УПЛ чаще всех попадал в офсайд в осенней части текущего сезона чемпионата.

Лидер по этому показателю - Фрэнсис Момо из ЛНЗ, который 15 раз попадал в офсайд.

Больше всего офсайдов в первой части сезона УПЛ, по данным Wyscout, имеют:

1. Фрэнсис Момо (ЛНЗ) – 15

2. Игорь Краснопир ("Рух") – 13

3. Алексей Хобленко ("Черноморец") – 12

4–5. Даниэль Соса ("Кривбасс") – 11

4–5. Хуан Альвина Безерра ("Александрия") – 11