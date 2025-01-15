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15 раз. Известно, кто из игроков УПЛ чаще всего в сезоне попадал в офсайд
Интересная статистика
скриншот
Стало известно, какой игрок клубов
Лидер по этому показателю - Фрэнсис Момо из ЛНЗ, который 15 раз попадал в офсайд.
Больше всего офсайдов в первой части сезона УПЛ, по данным Wyscout, имеют:
1. Фрэнсис Момо (ЛНЗ) – 15
2. Игорь Краснопир ("Рух") – 13
3. Алексей Хобленко ("Черноморец") – 12
4–5. Даниэль Соса ("Кривбасс") – 11
4–5. Хуан Альвина Безерра ("Александрия") – 11
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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