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15 раз. Известно, кто из игроков УПЛ чаще всего в сезоне попадал в офсайд

Премьер-лига
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Интересная статистика

15 раз. Известно, кто из игроков УПЛ чаще всего в сезоне попадал в офсайд

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Стало известно, какой игрок клубов УПЛ чаще всех попадал в офсайд в осенней части текущего сезона чемпионата.

Лидер по этому показателю - Фрэнсис Момо из ЛНЗ, который 15 раз попадал в офсайд.

Больше всего офсайдов в первой части сезона УПЛ, по данным Wyscout, имеют:

1. Фрэнсис Момо (ЛНЗ) – 15

2. Игорь Краснопир ("Рух") – 13

3. Алексей Хобленко ("Черноморец") – 12

4–5. Даниэль Соса ("Кривбасс") – 11

4–5. Хуан Альвина Безерра ("Александрия") – 11

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Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Черноморец (Одесса) ФК Александрия Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Даниэль Соса Игорь Краснопир Момо Безерра
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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