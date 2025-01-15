Воспитанник Зари вернулся в луганский клуб

Украинский полузащитник "Ингульца" Владимир Белоцерковец присоединился к " Заре ", за которую уже выступал ранее.

Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Футболист, вероятно, покинул клуб из Петрово на правах свободного агента.

Напомним, что Владимир является воспитанником луганской команды и уже играл в составе луганчан в сезоне 2019/20 и 2020/21.

Белоцерковец также выступал за запорожский "Металлург" (61 игра, 2 гола и 9 результативных передач), а также "Ингулец" (32 матча, в которых забил 3 гола). Именно с "Ингульцем" он стал чемпионом Первой лиги.