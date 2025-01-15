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Воспитанник Зари вернулся в луганский клуб

Премьер-лига

Владимир Белоцерковец вернулся в Зарю

Воспитанник Зари вернулся в луганский клуб

fczorya.com

Новина українською

Украинский полузащитник "Ингульца" Владимир Белоцерковец присоединился к "Заре", за которую уже выступал ранее.

Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Футболист, вероятно, покинул клуб из Петрово на правах свободного агента.

Напомним, что Владимир является воспитанником луганской команды и уже играл в составе луганчан в сезоне 2019/20 и 2020/21.

Белоцерковец также выступал за запорожский "Металлург" (61 игра, 2 гола и 9 результативных передач), а также "Ингулец" (32 матча, в которых забил 3 гола). Именно с "Ингульцем" он стал чемпионом Первой лиги.

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Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Владимир Белоцерковец
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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
15.01.2025 в 18:05
Ставте на перемогу Бреста проти Шахтаря,коф.не поганий дають.
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
15.01.2025 в 18:05
Ставте на перемогу Бреста проти Шахтаря,коф.не поганий дають.
Ответить
0
1
fanatSD (донецк)
15.01.2025 в 18:27
желаю тебе влететь по крупному
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