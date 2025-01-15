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Воспитанник Зари вернулся в луганский клуб
Владимир Белоцерковец вернулся в Зарю
fczorya.com
Украинский полузащитник "Ингульца" Владимир Белоцерковец присоединился к "
Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
Футболист, вероятно, покинул клуб из Петрово на правах свободного агента.
Напомним, что Владимир является воспитанником луганской команды и уже играл в составе луганчан в сезоне 2019/20 и 2020/21.
Белоцерковец также выступал за запорожский "Металлург" (61 игра, 2 гола и 9 результативных передач), а также "Ингулец" (32 матча, в которых забил 3 гола). Именно с "Ингульцем" он стал чемпионом Первой лиги.
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