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Теплая встреча. Йовичевич пообщался с тренерами и игроками Шахтера. ФОТО, ВИДЕО
Надеемся, поражение своей команды не подпортило настроение хорватскому тренеру
shakhtar.com
Во втором спарринге среды "Шахтер" играл против болгарского "Лудогорца", который с конца сентября 2024 года возглавляет хорватский специалист Игор Йовичевич. Он хорошо знаком болельщикам "Шахтера", ведь в сезоне-2022/23 возглавлял донецкую команду и привел ее к титулу чемпиона Украины.
Встреча старых знакомых была теплой. Хорватский специалист пообнимался и пообщался не только с тренерским штабом украинской команды, но и с игроками. Было видно, что несмотря на уход из "Шахтера" у Йови остались отличные отношения с клубом.
Надеемся, что "горняки" не сильно подпортили настроение тренеру, ведь
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