Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан может покинуть киевский клуб.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на основного вратаря киевлян претендует один из клубов Саудовской Аравии.

По данным источника, представители экзотического чемпионата уже заявили о своем интересе и готовятся сделать официальное предложение.

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Отметим, что стоимость Бущана на портале Трансфермаркт составляет 7 млн ​​евро.

30-летний кипер в текущем сезоне провел за "Динамо" в текущем сезоне 27 матчей, в которых пропустил 30 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.

Также в его активе 18 матчей за сборную Украины.