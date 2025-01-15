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Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины

Премьер-лига
Обновлено

Георгий Бущан может поехать доигрывать в Лигу к Криштиану Роналду

Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан может покинуть киевский клуб.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на основного вратаря киевлян претендует один из клубов Саудовской Аравии.

По данным источника, представители экзотического чемпионата уже заявили о своем интересе и готовятся сделать официальное предложение.

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Отметим, что стоимость Бущана на портале Трансфермаркт составляет 7 млн ​​евро.

30-летний кипер в текущем сезоне провел за "Динамо" в текущем сезоне 27 матчей, в которых пропустил 30 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.

Также в его активе 18 матчей за сборную Украины.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
15.01.2025 в 19:29
Суркіс продасть будь кого аби більш менш, хоть шось давали))) То шо в Європі, 00, йому пофіг. Але ж єврокубки єдине місце де наші клуби можуть заробити.В цьому році, повезло вилетіти з плейоф ЛЧ до ЛЄ, 9 лям є. А якщо прос..ть чемпіонство, або вилетять з ЛЧ на ранніх стадіях треба буде докласти масу зусиль шоб мати хоча б 5. А грати буде нікому
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Комментарии 3
жека-киев (биг виладж)
15.01.2025 в 19:29
Суркіс продасть будь кого аби більш менш, хоть шось давали))) То шо в Європі, 00, йому пофіг. Але ж єврокубки єдине місце де наші клуби можуть заробити.В цьому році, повезло вилетіти з плейоф ЛЧ до ЛЄ, 9 лям є. А якщо прос..ть чемпіонство, або вилетять з ЛЧ на ранніх стадіях треба буде докласти масу зусиль шоб мати хоча б 5. А грати буде нікому
Ответить
0
1
Don_Benito (Буча)
15.01.2025 в 19:15
Не додивився, що це новина від Бурбаса... Може зустріну на вулиці динозавра, може не зустріну
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Don_Benito (Буча)
15.01.2025 в 19:13
Шкода. 30 років - час розквіту голкіпера, якщо в дитячому віці не хімічили з роком народження. І голкіпер він непоганий, а був період в кар'єрі, коли цілком можна було назвати дуже класним. Та й зараз виглядав би краще, якби в його команді було щось схоже на захист. І вже в Пенсійну лігу?
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