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Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины
Георгий Бущан может поехать доигрывать в Лигу к Криштиану Роналду
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Динамо" и
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на основного вратаря киевлян претендует один из клубов Саудовской Аравии.
По данным источника, представители экзотического чемпионата уже заявили о своем интересе и готовятся сделать официальное предложение.
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Отметим, что стоимость Бущана на портале Трансфермаркт составляет 7 млн евро.
30-летний кипер в текущем сезоне провел за "Динамо" в текущем сезоне 27 матчей, в которых пропустил 30 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.
Также в его активе 18 матчей за сборную Украины.
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