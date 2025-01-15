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Снятие бана откладывается? Бабич подтвердил проблемы с продажей лидера Черноморца

Премьер-лига
Обновлено
Снятие бана откладывается? Бабич подтвердил проблемы с продажей лидера Черноморца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Черноморец" продолжает работать над решением для снятия трансферного бана, который был наложен за долги клуба перед бывшими игроками (около 100 тысяч евро).

Но для того, чтобы рассчитаться с долгами, клубу сначала нужно продать игроков.

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Недавно в СМИ появилась информация, что одним из вариантов решения "банового" вопроса может стать трансфер защитника Ярослава Киселя из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Впрочем, как сообщил главный тренер одесской команды Александр Бабич, в вопросе продажи Киселя есть свои проблем.

Дело в том, что одесская команда – уже вторая для 21-летнего защитника в текущем сезоне. Ведь в самом начале сезона был "Минай", в составе которого Кисель играл в мини-турнире за право участия в УПЛ. Новые и одноразовые соревнования от УАФ с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Эпицентра" и "Левого Берега" относятся к сезону-2024/25, а потому заявить за третью команду до конца сезона уже нельзя.

"Относительно Кисиля могу сказать, что эта тема имеет место. Им действительно интересуются. Однако в отношении этого футболиста есть некоторые нюансы. Дело в том, что Ярослав играл за "Минай" в дополнительном переходном турнире за право выступать в Премьер-лиге, после чего перешел в "Черноморец". Поэтому возникает вопрос, связанный с прописанным в Регламенте пунктом о количестве клубов, в которых в течение одного сезона имеет право играть футболист", - заявил Бабич.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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