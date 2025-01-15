Снятие бана откладывается? Бабич подтвердил проблемы с продажей лидера Черноморца

"Черноморец" продолжает работать над решением для снятия трансферного бана, который был наложен за долги клуба перед бывшими игроками (около 100 тысяч евро).

Но для того, чтобы рассчитаться с долгами, клубу сначала нужно продать игроков.

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Недавно в СМИ появилась информация, что одним из вариантов решения "банового" вопроса может стать трансфер защитника Ярослава Киселя из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Впрочем, как сообщил главный тренер одесской команды Александр Бабич, в вопросе продажи Киселя есть свои проблем.

Дело в том, что одесская команда – уже вторая для 21-летнего защитника в текущем сезоне. Ведь в самом начале сезона был "Минай", в составе которого Кисель играл в мини-турнире за право участия в УПЛ. Новые и одноразовые соревнования от УАФ с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Эпицентра" и "Левого Берега" относятся к сезону-2024/25, а потому заявить за третью команду до конца сезона уже нельзя.