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В команду, которую уже списали. Лучший бомбардир Миная вернется в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Артур Ременяк без работы не останется

В команду, которую уже списали. Лучший бомбардир Миная вернется в УПЛ

фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

В среду, 15-го января, на официальном сайте и социальных сетях ФК "Минай" появилась благодарность за сотрудничество Артуру Ременяку. О дальнейшей судьбе 24-летнего полузащитника в клубе не сообщают, однако, по информации UA-Футбол, Ременяк продолжит карьеру в клубе УПЛ.

По информации нашего издания, на днях о подписании Ременяка сообщит "Рух". Львовян некоторые уже списали со счетов и успели сообщить, что первая команда перестанет существовать летом 2025-го. Однако, все выглядит так, что клуб просто продолжит функционировать в более экономном режиме.

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"Рух" станет вторым львовским клубом в карьере Ременяка. С 2017-го по 2021-й годы он защищал цвета команд "Львова" разных возрастных категорий. И именно в составе "Львова" дебютировал в УПЛ.

Из-за связи Ременяка со "Львовом" интерес к нему приписывали тернопольской "Ниве", владельцем которой является Роман Михайлив – действующий владелец ДЮСШ "Львов". Также игроком интересовались представители чемпионской группы. Однако выбор футболиста в пользу представителя УПЛ вполне понятен.

Отметим, что Артур Ременяк стал лучшим бомбардиром "Миная" в первой части чемпионата Первой лиги. В 13-ти матчах он забил 5 голов. Еще один мяч хавбек записал на свой счет в летнем переходном мини-турнире и сделал один ассист в кубковой игре со "Скалой" (3:1).

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Рух (Львов) эксклюзив UA-Футбол Артур Ременяк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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