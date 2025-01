Шахтер за 6 млн долларов продал форварда в МЛС, - Романо

Нападающий " Шахтера " Кевин Келси переходит в "Портленд Тимберс".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже подписали бумаги о переходе.

Сумма трансфера 20-летнего форварда составила 6 миллионов долларов.

Напомним, что 2024 год Келси провел в аренде в "Цинциннати". В его активе 6 голов в 25 матчах.

Также отметим, "Шахтер" приобрел Келси в январе 2023 года у уругвайского "Бостон Ривер" за 1 миллион евро.

???????????? Deal sealed for Kevin Kelsy to join MLS side Portland Timbers from Shakhtar Donetsk for $6m fee.



Documents signed right now. ???????? pic.twitter.com/2h5ddN64Fz