  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый Берег подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Резник пошел на повышение

Левый Берег подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги

Фото - ФК Нива (Тернопіль)

Новина українською

"Левый Берег" подписал бывшего форварда тернопольской "Нивы" Андрей Резника, сообщает Трибуна.

Эту информацию подтвердил и сам 24-летний футболист.

Читайте такжеМедосмотр и первая тренировка. Левый Берег вышел из отпуска

По предварительным данным, его соглашение с "Левым Берегом" рассчитано на 2 года.

Резник выступал за "Ниву" с 2019 года и покинул команду в декабре 2024 года по окончанию срока контракта.

В текущем сезоне в его активе 8 голов и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Пушич - о двух спаррингах: Все игроки заслуживают комплиментов
yellow-arrow
Черноморец согласовал продление аренды Сигеева, Петряк вернется в Шахтер
yellow-arrow
Футболисты – в расцвете сил. Представитель Первой лиги усилился экс-игроками клубов Премьер-лиги
Нива (Тернополь) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости