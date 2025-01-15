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Левый Берег подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
Андрей Резник пошел на повышение
Фото - ФК Нива (Тернопіль)
"Левый Берег" подписал бывшего форварда тернопольской "Нивы" Андрей Резника, сообщает Трибуна.
Эту информацию подтвердил и сам 24-летний футболист.
По предварительным данным, его соглашение с "Левым Берегом" рассчитано на 2 года.
Резник выступал за "Ниву" с 2019 года и покинул команду в декабре 2024 года по окончанию срока контракта.
В текущем сезоне в его активе 8 голов и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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