Левый Берег подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги

"Левый Берег" подписал бывшего форварда тернопольской "Нивы" Андрей Резника, сообщает Трибуна.

Эту информацию подтвердил и сам 24-летний футболист.

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По предварительным данным, его соглашение с "Левым Берегом" рассчитано на 2 года.

Резник выступал за "Ниву" с 2019 года и покинул команду в декабре 2024 года по окончанию срока контракта.

В текущем сезоне в его активе 8 голов и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах.