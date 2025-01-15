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Михавко вошел в топ-10 рейтинга молодых центрбеков, готовых к переходу в топ-5 чемпионатов

Премьер-лига
Обновлено

Интересный рейтинг от CIES

Михавко вошел в топ-10 рейтинга молодых центрбеков, готовых к переходу в топ-5 чемпионатов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил свой рейтинг 10 молодых центрбеков (до 23 лет), которые готовы к переходу в топ-5 чемпионат.

На 9-м месте в рейтинге оказался центральный защитник "Динамо" Тарас Мыхавко, готовность которого оценили в 82,6 балла из 100. При этом трансферная стоимость украинца оценивается в 8.8 млн евро.

Первое место у Зено Дебаст из "Спортинга", у которого 87,5 балла.

Отметим, что 19-летний Михавко в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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