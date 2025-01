Михавко вошел в топ-10 рейтинга молодых центрбеков, готовых к переходу в топ-5 чемпионатов

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил свой рейтинг 10 молодых центрбеков (до 23 лет), которые готовы к переходу в топ-5 чемпионат.

На 9-м месте в рейтинге оказался центральный защитник " Динамо " Тарас Мыхавко, готовность которого оценили в 82,6 балла из 100. При этом трансферная стоимость украинца оценивается в 8.8 млн евро.

Первое место у Зено Дебаст из "Спортинга", у которого 87,5 балла.

Отметим, что 19-летний Михавко в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

U2⃣3⃣ centre backs most ready for the big-5⃣ as per @CIES_Football Index ???? powered by @wyscout ⛽️

???? #ZenoDebast ???????? 87.5 / 100 (€47.6m transfer value)

???? #RyanFlamingo ???????? 86.7 (€26.1m)

???? #OusmaneDiomande ???????? 85.1 (€48.1)

Data for 6⃣0⃣ leagues ???? & method ????… pic.twitter.com/FNuy6XxhR5