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Михавко вошел в топ-10 рейтинга молодых центрбеков, готовых к переходу в топ-5 чемпионатов
Интересный рейтинг от CIES
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил свой рейтинг 10 молодых центрбеков (до 23 лет), которые готовы к переходу в топ-5 чемпионат.
На 9-м месте в рейтинге оказался центральный защитник "
Первое место у Зено Дебаст из "Спортинга", у которого 87,5 балла.
Отметим, что 19-летний Михавко в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
U2⃣3⃣ centre backs most ready for the big-5⃣ as per @CIES_Football Index ???? powered by @wyscout ⛽️— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 15, 2025
???? #ZenoDebast ???????? 87.5 / 100 (€47.6m transfer value)
???? #RyanFlamingo ???????? 86.7 (€26.1m)
???? #OusmaneDiomande ???????? 85.1 (€48.1)
Data for 6⃣0⃣ leagues ???? & method ????… pic.twitter.com/FNuy6XxhR5
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