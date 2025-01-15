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Официально: Александрия подписала флангового защитника из Франции
Усиление для горожан
fco.com.ua
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Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2026 с опцией продления еще на год.
Согласно данным Transfermarkt, клуб подписал игрока на правах свободного агента.
24-летний Матам – левый защитник, но может сыграть и выше на фланге.
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В своей карьере поиграл за "Олимпик" Лион Б (Франция), "Бурк-ан-Брес Перонна 01" (Франция), "Остенде" (Бельгия).
Последним клубом игрока был швейцарский "Грассхоппер", за который в текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Также ранее парень поиграл за различные юношеские сборные Франции.
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