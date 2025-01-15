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Официально: Александрия подписала флангового защитника из Франции

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Официально: Александрия подписала флангового защитника из Франции

fco.com.ua

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"Александрия" официально объявила о подписании французского защитника Тео Ндика Матама.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2026 с опцией продления еще на год.

Согласно данным Transfermarkt, клуб подписал игрока на правах свободного агента.

24-летний Матам – левый защитник, но может сыграть и выше на фланге.

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В своей карьере поиграл за "Олимпик" Лион Б (Франция), "Бурк-ан-Брес Перонна 01" (Франция), "Остенде" (Бельгия).

Последним клубом игрока был швейцарский "Грассхоппер", за который в текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Также ранее парень поиграл за различные юношеские сборные Франции.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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