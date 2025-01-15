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Как Сиссе в фильме Такси. Александрия оригинально представила французского новичка. ВИДЕО
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fco.com.ua
"Александрия" подписала французского защитника.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2026 с опцией продления на один год. Он был игроком молодежных сборных Франции: U-16, U-19, U-20.
Презентация футболиста – отдельная тема и большая отсылка на легендарную французскую франшизу "Такси".
Презентация "Александрии":
Джибриль Сиссе в фильме Такси:
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