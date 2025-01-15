Как Сиссе в фильме Такси. Александрия оригинально представила французского новичка. ВИДЕО

"Александрия" подписала французского защитника. Речь о Тео Ндике Матаме .

Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2026 с опцией продления на один год. Он был игроком молодежных сборных Франции: U-16, U-19, U-20.

Презентация футболиста – отдельная тема и большая отсылка на легендарную французскую франшизу "Такси".

Презентация "Александрии":

Джибриль Сиссе в фильме Такси: