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Как Сиссе в фильме Такси. Александрия оригинально представила французского новичка. ВИДЕО

Премьер-лига
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Оригинально

Как Сиссе в фильме Такси. Александрия оригинально представила французского новичка. ВИДЕО

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" подписала французского защитника. Речь о Тео Ндике Матаме.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2026 с опцией продления на один год. Он был игроком молодежных сборных Франции: U-16, U-19, U-20.

Презентация футболиста – отдельная тема и большая отсылка на легендарную французскую франшизу "Такси".

Презентация "Александрии":

Джибриль Сиссе в фильме Такси:

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