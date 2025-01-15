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Черноморец согласовал продление аренды Сигеева, Петряк вернется в Шахтер
Моряки продолжают работу на трансферным рынке
instagram.com/fcchornomorets
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Как сообщает "ТаТоТаке", одесский клуб согласовал с "Шахтером" продление соглашения опорного полузащитника Кирилла Сигеева.
А вот арендованные вингеры Владислав Калин и Иван Петряк возвращаются в свои клубы – "Динамо" и "Шахтер" соответственно. В дальнейшем судьбу игроков будут решать их клубы.
Отмечается, что Петряк при этом пока не приступил к тренировкам ни с одной из юношеских команд донецкого клуба.
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