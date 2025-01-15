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Черноморец согласовал продление аренды Сигеева, Петряк вернется в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Моряки продолжают работу на трансферным рынке

Черноморец согласовал продление аренды Сигеева, Петряк вернется в Шахтер

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

"Черноморец", несмотря на трансферный бан, продолжает работать над усилением состава.

Как сообщает "ТаТоТаке", одесский клуб согласовал с "Шахтером" продление соглашения опорного полузащитника Кирилла Сигеева.

А вот арендованные вингеры Владислав Калин и Иван Петряк возвращаются в свои клубы – "Динамо" и "Шахтер" соответственно. В дальнейшем судьбу игроков будут решать их клубы.

Отмечается, что Петряк при этом пока не приступил к тренировкам ни с одной из юношеских команд донецкого клуба.

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Иван Петряк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Кирилл Сигеев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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