Черноморец согласовал продление аренды Сигеева, Петряк вернется в Шахтер

" Черноморец ", несмотря на трансферный бан, продолжает работать над усилением состава.

Как сообщает "ТаТоТаке", одесский клуб согласовал с "Шахтером" продление соглашения опорного полузащитника Кирилла Сигеева.

А вот арендованные вингеры Владислав Калин и Иван Петряк возвращаются в свои клубы – "Динамо" и "Шахтер" соответственно. В дальнейшем судьбу игроков будут решать их клубы.

Отмечается, что Петряк при этом пока не приступил к тренировкам ни с одной из юношеских команд донецкого клуба.