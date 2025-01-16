Габовда: Сейчас у Вереса уже может состояться очень мощное подписание

Спортивный директор " Вереса " Юрий Габовда поделился мнениями о возможных зимних трансферах.

"Точное количество новичков озвучить не могу. Мы знаем позиции, над усилением которых работаем. Но, если появляется доступный футболист, который окажется сильнее имеющихся уже в команде – мы тоже такой шанс будем пытаться использовать.

Здоровая и мощная конкуренция – также поможет прогрессировать нашим футболистам. Сейчас уже может состояться очень мощное подписание. Мы долгое время ведем переговоры с одним из футболистов. Этого игрока нелегко было заинтересовать – он принадлежит одному из самых мощных клубов. Похожая история у нас была с Луаном. Тогда все завершилось успехом. Верю, все удастся и на этот раз.

Переговоры непростые и все зависит, сможет ли на первом этапе собрания этот игрок проявить себя в нынешнем клубе", – сказал Габовда.