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Габовда: Сейчас у Вереса уже может состояться очень мощное подписание
Клуб работает над подписанием новичков
Фото: НК Верес
Спортивный директор "
"Точное количество новичков озвучить не могу. Мы знаем позиции, над усилением которых работаем. Но, если появляется доступный футболист, который окажется сильнее имеющихся уже в команде – мы тоже такой шанс будем пытаться использовать.
Здоровая и мощная конкуренция – также поможет прогрессировать нашим футболистам. Сейчас уже может состояться очень мощное подписание. Мы долгое время ведем переговоры с одним из футболистов. Этого игрока нелегко было заинтересовать – он принадлежит одному из самых мощных клубов. Похожая история у нас была с Луаном. Тогда все завершилось успехом. Верю, все удастся и на этот раз.
Переговоры непростые и все зависит, сможет ли на первом этапе собрания этот игрок проявить себя в нынешнем клубе", – сказал Габовда.
Напомним, осеннюю часть сезона "Верес" завершил на 9-м месте турнирной таблицы УПЛ. В активе команды 19 очков.
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