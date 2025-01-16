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Карпаты планируют взять в Турцию четырех игроков Руха

Премьер-лига

Команда отправляется на сбор 19 января

Карпаты планируют взять в Турцию четырех игроков Руха

fckarpaty.org.ua

Новина українською

В состав делегации "Карпат", которая 19 января отправится на сборы в Турцию, будет включен квартет футболистов "Руха".

Как сообщает Sport.ua, с "зелено-белые" планируют взять в Турцию Алексея Сыча, Игоря Краснопира, Илью Квасницу и Олега Федора.

После завершения первого этапа подготовки футболисты "Карпат" будут два дня отдыхать. За это время зелено-белые оформят переход игроков из львовского "Руха".

Также с основой "Карпат" в последние дни тренировались игроки молодежного состава Владислав Резник и Николай Киричок, и 17 января станет известно, поедут ли они в Турцию.

Еще два потенциальных новичка-легионера должны появиться в расположении команды непосредственно на заграничных сборах.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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