Карпаты планируют взять в Турцию четырех игроков Руха

В состав делегации " Карпат ", которая 19 января отправится на сборы в Турцию, будет включен квартет футболистов "Руха".

Как сообщает Sport.ua, с "зелено-белые" планируют взять в Турцию Алексея Сыча, Игоря Краснопира, Илью Квасницу и Олега Федора.

После завершения первого этапа подготовки футболисты "Карпат" будут два дня отдыхать. За это время зелено-белые оформят переход игроков из львовского "Руха".

Также с основой "Карпат" в последние дни тренировались игроки молодежного состава Владислав Резник и Николай Киричок, и 17 января станет известно, поедут ли они в Турцию.

Еще два потенциальных новичка-легионера должны появиться в расположении команды непосредственно на заграничных сборах.