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Карпаты планируют взять в Турцию четырех игроков Руха
Команда отправляется на сбор 19 января
fckarpaty.org.ua
В состав делегации "
Как сообщает Sport.ua, с "зелено-белые" планируют взять в Турцию Алексея Сыча, Игоря Краснопира, Илью Квасницу и Олега Федора.
После завершения первого этапа подготовки футболисты "Карпат" будут два дня отдыхать. За это время зелено-белые оформят переход игроков из львовского "Руха".
Также с основой "Карпат" в последние дни тренировались игроки молодежного состава Владислав Резник и Николай Киричок, и 17 января станет известно, поедут ли они в Турцию.
Еще два потенциальных новичка-легионера должны появиться в расположении команды непосредственно на заграничных сборах.
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