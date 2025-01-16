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Динамо - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - Марибор. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет очередной матч на зимнем сборе в Турции. Четвертвым соперником киевской команды будет представитель словенского чемпионата - "Марибор".

Начало игры запланировано на 10:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

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В этот же день "бело-синие" проведут контрольный матч против болгарского "ЦСКА 1948" София (16:00).

Товарищеский матч
16.01.2025
"Динамо" Киев 10:00 "Марибор"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Марибор Динамо (Киев) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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