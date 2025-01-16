Динамо - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Киевское "Динамо" проведет очередной матч на зимнем сборе в Турции. Четвертвым соперником киевской команды будет представитель словенского чемпионата - "Марибор".

Начало игры запланировано на 10:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

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В этот же день "бело-синие" проведут контрольный матч против болгарского "ЦСКА 1948" София (16:00).

Товарищеский матч

16.01.2025

"Динамо" Киев 10:00 "Марибор"

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"