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Динамо - Марибор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Марибор. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" проведет очередной матч на зимнем сборе в Турции. Четвертвым соперником киевской команды будет представитель словенского чемпионата - "Марибор".
Начало игры запланировано на 10:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Динамо".
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В этот же день "бело-синие" проведут контрольный матч против болгарского "ЦСКА 1948" София (16:00).
Товарищеский матч
16.01.2025
"Динамо" Киев 10:00 "Марибор"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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