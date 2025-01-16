Драмбаев - о старте зимних сборов: Хочется закрыть глаза и открыть тогда, когда уже все закончится

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев прокомментировал старт зимней подготовки ко второй части сезона.

- Как поддерживал форму во время зимней паузы?

- Счастлив вернуться в команду. Первую неделю я просто отдыхал, был с семьей. Потом уже начал каждый день заниматься по индивидуальной программе тренера.

- Первые тренировки в этом году. Насколько было непросто?

- Эти дни - втягивающие, поэтому все хорошо. Основная работа нас ждет в Испании.

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- Чего вообще ожидаешь от зарубежных сборов?

- Первая неделя - это будет так, что хочется просто закрыть глаза и открыть тогда, когда уже все закончится (улыбается). А если серьезно, то, да, понимаем, что будет трудно, ведь это сборы. Мы готовимся к этому, чтобы быть в хорошей форме во время весенней части сезона УПЛ. Впереди еще 13 туров, поэтому весь акцент на плодотворную подготовку.

- В Испании команда сыграет много контрольных матчей против европейских команд. Игры против кого, возможно, ожидаешь больше всего?

- На самом деле, главное, хорошо и без травм подготовиться к УПЛ, набрать максимальные кондиции и показывать хороший футбол в чемпионате. А против кого именно играть - не так важно, - сказал Драмбаев.