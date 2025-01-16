"Я не люблю проигрывать". Албанец Полесья рассказал о задачах на сезон

Албанский новичок "Полесья" Анди Хадрой прокомментировал переход в житомирский клуб, а также высказался об украинском чемпионате.

"Самая большая моя гордость - это то, что я попал в национальную сборную. Я очень горжусь этим. А моя семья очень счастлива видеть, как я преодолеваю ступеньки и поднимаюсь все выше и выше.

Я перешел в "Полесье", потому что амбиции и стратегия клуба меня поразили. База, тренировочные поля, я был настолько поражен, когда впервые это все увидел. И я сказал: "хочу в "Полесье".

Не было страшно переходить во время войны? Моя мама немного волнуется. Но она всегда верит в меня и всегда надеется, что все будет хорошо. Она меня во всем поддерживает.

Имею знакомых в УПЛ. Футболисты из "Партизани" будут играть в Украине. Один - в "Александрии", один - в "Колосе" и один в "Металлисте". Еще двое играют в "ЛНЗ". Я их знаю, но не так уж много контактируем. Тем не менее, очень приятно видеть албанских игроков в украинской лиге.

Я знаю много об украинском чемпионате, потому что смотрю матчи и вижу, что лига очень сильная, имеет очень высокий темп. Поэтому с самого начала нужно будет адаптироваться очень и очень быстро. Потому что это непростая лига. В Албании слишком много борьбы, слишком много контактов, возможно, немного меньше качества. Но это тоже очень сильная лига.

Адаптация? В футболе ничего не дается легко. Это в твоей голове и в твоей тяжелой работе. Потому что если ты не работаешь, ничего не дается легко. Но я с нетерпением жду этого и стремлюсь как можно быстрее стать частью команды, чтобы быть в хорошей форме.

Я всегда нацеливаюсь минимум на тройку лидеров. Я всегда стремлюсь со своей командой стать чемпионом. Я не люблю проигрывать. Я всегда люблю бороться за свою победу, даже если не заслуживаю. Я хочу побеждать и сказать в конце сезона: "Я очень доволен собой. Собой и своей командой". Поэтому, хочу быть в тройке лидеров", - рассказал Хадрой.