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Известен стартовый состав Динамо на контрольный матч с Марибором
Первый матч дня
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" проведет четвертый матч на зимнем сборе в Турции. Соперником киевской команды является представитель словенского чемпионата - "Марибор".
Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру.
"Динамо": Моргун, Дячук, Окон, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок,
Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Волошин, Слюбик, Тымчик, Герыч, Ищенко, Пономаренко.
Поединок начнется в 10:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн игры.
Напомним, сегодня "Динамо" также сыграет контрольный поединок против болгарского "ЦСКА 1948" София (16:00)
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