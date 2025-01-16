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Известен стартовый состав Динамо на контрольный матч с Марибором

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Известен стартовый состав Динамо на контрольный матч с Марибором

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" проведет четвертый матч на зимнем сборе в Турции. Соперником киевской команды является представитель словенского чемпионата - "Марибор".

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру.

"Динамо": Моргун, Дячук, Окон, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок,

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Волошин, Слюбик, Тымчик, Герыч, Ищенко, Пономаренко.

Поединок начнется в 10:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн игры.

Напомним, сегодня "Динамо" также сыграет контрольный поединок против болгарского "ЦСКА 1948" София (16:00)

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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