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ЛНЗ объявил тренерский штаб Григорчука
Стали известны помощники Григорчука в черкасском клубе
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ официально представил имена специалистов, которые будут помогать главному тренеру Роману Григорчуку. Ассистентами 59-летнего коуча стали:
- Михаил Савка - помощник главного тренера;
- Степан Матвеев - помощник главного тренера;
- Андрей Глущенко - тренер вратарей;
- Сергей Политыло - тренер по физической подготовке.
Все наставники уже работают с командой и готовят ее ко второй части сезона.
Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" планируют сыграть восемь товарищеских матчей.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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