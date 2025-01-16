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ЛНЗ объявил тренерский штаб Григорчука

Премьер-лига

Стали известны помощники Григорчука в черкасском клубе

ЛНЗ объявил тренерский штаб Григорчука

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ официально представил имена специалистов, которые будут помогать главному тренеру Роману Григорчуку. Ассистентами 59-летнего коуча стали:

  • Михаил Савка - помощник главного тренера;
  • Степан Матвеев - помощник главного тренера;
  • Андрей Глущенко - тренер вратарей;
  • Сергей Политыло - тренер по физической подготовке.

Все наставники уже работают с командой и готовят ее ко второй части сезона.

Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" планируют сыграть восемь товарищеских матчей.

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Роман Григорчук Сергей Политыло ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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