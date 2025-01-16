ЛНЗ объявил тренерский штаб Григорчука

ЛНЗ официально представил имена специалистов, которые будут помогать главному тренеру Роману Григорчуку. Ассистентами 59-летнего коуча стали:

Михаил Савка - помощник главного тренера;

Степан Матвеев - помощник главного тренера;

Андрей Глущенко - тренер вратарей;

Сергей Политыло - тренер по физической подготовке.

Все наставники уже работают с командой и готовят ее ко второй части сезона.

Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" планируют сыграть восемь товарищеских матчей.