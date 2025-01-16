Контрольный матч. Динамо – Марибор 2:0. Подопечные Шовковского впервые на сборах не пропускают

В первом из двух запланированных спаррингов четверга киевское "Динамо" встречалось с "Марибором". "Марибор" уже успел провести один контрольный матч еще до выезда на сбор в Турцию. 9 января команда с минимальным счетом обыграла хорватскую "Истру 1961", выступающую в Первой лиге (2:1).

Для киевлян это уже четвертый спарринг в 2025 году. Сначала команда Шовковского проиграла немецкому "Магдебургу" 1:3, затем обыграла "Стяуа" 2:1, после чего расписала ничью с польским "Видзевом" 1:1. Стартовый состав на матч с "Марибором" был экспериментальным, но и опытных футболистов хватало.

В середине первой половины встречи могли открывать счет словенцы, но уверенно сыграл Моргун. А вот "Динамо" через несколько минут усилиями Пихаленка заработало одиннадцатиметровый. Ярмоленко пенальти пробил не самым лучшим образом и голкипер его отбил. Уже третий одиннадцатиметровый футболисты "Динамо" не забивают на сборах. Почти сразу после этого мог наказать киевлян Мбина, но он с выгодной позиции пробил выше ворот.

На 30-й минуте подопечные Шовковского все же открыли счет. Герреро в штрафной получил мяч, развернулся и мощно пробил в ближний угол – 1:0. Этот гол придал киевлянам уверенности в своих силах и они до перерыва забили еще. После передачи Ярмоленко мастерски в дальний угол пробил Брагару – 2:0. Это был хороший первый тайм для "Динамо", но к игре в защите все же остаются вопросы.

Сразу после перерыва украинцы продолжили спокойно контролировать мяч. К сожалению, темп противостояния во втором тайме был медленным и почти без моментов. Словенцы пытались вернуть интригу в матч, но у них ничего не получалось. После середины второго тайма обе команды уже откровенно доигрывали матч. Казалось, что и словенцы уже смирились с поражением.

В итоге матч завершился победой украинской команды.

Контрольный матч

"Динамо" -"Марибор" 2:0

Голы: Герреро (30), Брагару (36)

Нереализованный пенальти: Ярмоленко (25)

"Динамо": Моргун (Игнатенко, 79), Дячук, Окон (Слюбик, 46), Дубинчак, Брагару, Караваев, Рубчинский, Пихаленок, Ярмоленко (Герыч, 74), Саленко, Герреро (Пономаренко, 46)