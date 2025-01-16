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Динамо не забило уже третий пенальти на зимнем сборе

Премьер-лига
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Неприятная статистика

Динамо не забило уже третий пенальти на зимнем сборе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" проводит контрольный матч с "Марибором" на учебно-тренировочном сборе в Турции.

На 25-й минуте капитан киевлян Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти в ворота представителя словенского чемпионата.

Однако спустя 5 минут "бело-синим" таки удалось открыт счет - отличился форвард Эдуардо Герреро. После чего на 36 минуте Максим Брагару увеличил преимущество киевской команды. В текущий момент "Динамо" ведет со счетом 2:0.

Заметим, что "Динамо" не забивает уже третий одиннадцатиметровый удар на зимних сборах. В дебютном матче года с немецким Магдебургом" (1:3) киевляне не реализовали два пенальти - Николай Шапаренко и Виталий Буяльский. Пока с пенальти на сборе удалось забить лишь Владиславу Ванату в ворота "Видзева" (1:1).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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