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"Необходимо для прогресса". Защитник Динамо высказался о конкуренции со Слюбиком
Тарас Михавко - о тренировочном сборе
Скриншот: канал Динамо Київ на YouTube
Защитник "Динамо" Тарас Михавко высказался о сегодняшних двух спаррингах на зимних сборах – против "Марибора" и "ЦСКА 1948".
"Хочется выиграть обе игры сегодня. Хотим принести хорошее настроение себе и болельщикам.
Давление через просмотр Слюбика и Окона? Конкуренция необходима для прогресса. Я в хороших отношениях со Слюбиком, потому что он из моих краев. Мы дружим. Здоровая конкуренция, готовимся к играм.
Бражко и Ванат помогают Слюбику с адаптацией. Он знает некоторых пацанов из юношеских сборных, где они пересекались. Адаптация, я думаю, у него проходит несложно.
Пересекались с "Марибором" на этом сборе только в столовых и в лифте", - сказал Михавко.
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