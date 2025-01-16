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"Необходимо для прогресса". Защитник Динамо высказался о конкуренции со Слюбиком

Премьер-лига

Тарас Михавко - о тренировочном сборе

"Необходимо для прогресса". Защитник Динамо высказался о конкуренции со Слюбиком

Скриншот: канал Динамо Київ на YouTube

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Защитник "Динамо" Тарас Михавко высказался о сегодняшних двух спаррингах на зимних сборах – против "Марибора" и "ЦСКА 1948".

"Хочется выиграть обе игры сегодня. Хотим принести хорошее настроение себе и болельщикам.

Давление через просмотр Слюбика и Окона? Конкуренция необходима для прогресса. Я в хороших отношениях со Слюбиком, потому что он из моих краев. Мы дружим. Здоровая конкуренция, готовимся к играм.

Бражко и Ванат помогают Слюбику с адаптацией. Он знает некоторых пацанов из юношеских сборных, где они пересекались. Адаптация, я думаю, у него проходит несложно.

Пересекались с "Марибором" на этом сборе только в столовых и в лифте", - сказал Михавко.

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Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Алина Ерофеева
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