"Необходимо для прогресса". Защитник Динамо высказался о конкуренции со Слюбиком

Защитник "Динамо" Тарас Михавко высказался о сегодняшних двух спаррингах на зимних сборах – против "Марибора" и "ЦСКА 1948".

"Хочется выиграть обе игры сегодня. Хотим принести хорошее настроение себе и болельщикам.

Давление через просмотр Слюбика и Окона? Конкуренция необходима для прогресса. Я в хороших отношениях со Слюбиком, потому что он из моих краев. Мы дружим. Здоровая конкуренция, готовимся к играм.

Бражко и Ванат помогают Слюбику с адаптацией. Он знает некоторых пацанов из юношеских сборных, где они пересекались. Адаптация, я думаю, у него проходит несложно.

Пересекались с "Марибором" на этом сборе только в столовых и в лифте", - сказал Михавко.