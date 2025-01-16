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Капитан Вереса продлил контракт с клубом - Источник
Голкипер остается в ровенском клубе
Фото: Instagram
37-летний голкипер "Вереса" Богдан Когут продлил контракт с клубом, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, соглашение капитана ровенчан рассчитано на один год. Предыдущий договор истекал в конце декабра 2024 года.
Когут выступает за "Верес" с февраля 2020 года. В текущем сезоне Богдан принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил три гола и еще и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 пунктов в 17 матчах.
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