Капитан Вереса продлил контракт с клубом - Источник

37-летний голкипер "Вереса" Богдан Когут продлил контракт с клубом, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, соглашение капитана ровенчан рассчитано на один год. Предыдущий договор истекал в конце декабра 2024 года.

Когут выступает за "Верес" с февраля 2020 года. В текущем сезоне Богдан принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил три гола и еще и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 пунктов в 17 матчах.