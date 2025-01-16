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Капитан Вереса продлил контракт с клубом - Источник

Премьер-лига

Голкипер остается в ровенском клубе

Капитан Вереса продлил контракт с клубом - Источник

Фото: Instagram

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37-летний голкипер "Вереса" Богдан Когут продлил контракт с клубом, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, соглашение капитана ровенчан рассчитано на один год. Предыдущий договор истекал в конце декабра 2024 года.

Когут выступает за "Верес" с февраля 2020 года. В текущем сезоне Богдан принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил три гола и еще и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 пунктов в 17 матчах.

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Богдан Когут Верес (Ровно)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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